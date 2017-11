Italia despide a técnico Ventura tras eliminación

ROMA (AP )

El técnico de la selección de Italia Gian Piero Ventura fue despedido el miércoles, dos días después de que el equipo no consiguió clasificarse para la Copa del Mundo del 2018.Ventura abandona a la selección en desgracia, Y sumamente criticado por decisiones tácticas que dejan a Italia fuera de la mayor competencia del futbol por primera vez en seis décadas.Una declaración de la federación italiana dijo que “Ventura no es más el técnico del equipo nacional”.El tetracampeón mundial perdió un playoff con Suecia el lunes, por 1-0 en el marcador global.El contrato de Ventura había sido extendido recientemente hasta el 2020, pero el acuerdo incluía la estipulación de que podía ser rescindido en caso de que el equipo no se clasificase.Carlo Ancelotti, que fue despedido en septiembre por Bayern Munich, es mencionado por la prensa italiana como probable remplazo.Ventura fue contratado el año pasado cuando Antonio Conte dejó la selección para irse para tomar las tiendas del Chelsea tras la Eurocopa.Ventura, de 69 años, era un entrenador veterano, pero sin experiencia dirigiendo clubes importantes. Se va de la selección con un récord de nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas.Su fijación con dos delanteros a quienes dirigió en Torino _ Ciro Immobile y Andrea Belotti _ y su negativa a probar una formación con tres en punta, le llevaron a continuamente dejar fuera al goleador de Napoli, Lorenzo Insigne, considerado el mejor jugador italiano del momento, una decisión ampliamente criticada por la prensa y los hinchas.