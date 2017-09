Cruz Azul, invicto, recibe a un necesitado Santos

(GH)

Cruz Azul busca conservar el invicto el próximo sábado 16 de septiembre cuando reciba a Santos en la fecha nueve del Apertura 2017. La Máquina y Monterrey son los únicos equipos que no han perdido en el torneo, aunque los capitalinos no han sabido aprovechar esa racha, ya que también es el conjunto con la mayor cantidad de empates, seis en ocho fechas.Al sumar sólo 12 puntos, el equipo de Francisco Jémez está en el lugar siete de la tabla general, igualado con Tigres, Monarcas y Necaxa, pero con diferencia de goles de +3. Mientras que el conjunto lagunero está en el lugar 14 de la tabla, con ocho unidades, derivadas de un triunfo, cinco empates y dos derrotas en las ocho fechas ya disputadas.Si el equipo de José Manuel de la Torre aspira con avanzar a la Liguilla será necesario que comiencen a sumar triunfos, ya que a la mitad del campeonato, se encuentran lejos de la zona de calificación.Néstor Araujo no concentró con el equipo, ya que a mitad de semana sufrió mareos en el partido contra Juárez, que lo obligaron a pasar la noche en el hospital, situación por la que no viajó a la capital del país, sino que regresó a Torreón. Brian Lozano está lesionado también y Osvaldo Martínez se encuentra en duda. Por parte de la Máquina, solo Julián Velázquez está en la lista de lesionados.Cruz Azul es el favorito de las apuestas deportivas para llevarse la victoria ya que se paga -120, mientras que el triunfo de Santos paga +280. El empate da +230.Los momios indican que si ambos equipos llegan igualados al descanso y ganan los locales se paga +375, si Santos se lleva el partido se da +750 y si terminan empatados se ofrece +450.Finalmente, Oddsshark nos marca que tanto under como over de 2.5 goles dan -112.Pronóstico: Cruz Azul 1-1 Santos