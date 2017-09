Pumas busca un milagro en su crisis para derrotar de visita a Chivas

(GH)

Pumas visita a Chivas en medio de una crisis de resultados que los tiene hundidos en los últimos puestos de la tabla general. El encuentro se llevará a cabo el sábado 16 de septiembre en el Estadio Guadalajara dentro de la actividad de la jornada 9.



El equipo universitario es 17 de la tabla general, solo por encima de Puebla por diferencia de goles, ya que ambos tienen 6 puntos hasta ahora.



Por si fuera poca la presión, el cuadro felino no ha vencido de visita a Chivas desde 1982, suma cuatro derrotas fuera de casa y Nicolás Castillo, goleador del plantel con cinco tantos, está en duda por lesión.



La ventaja para el equipo universitario es que Chivas apenas sumó su primer triunfo del torneo la jornada pasada por 1-3 de visita a Pachuca.



Pumas cayó 0-2 de local la jornada pasada y fue eliminado de Copa MX a media semana.



El equipo dirigido por Matías Almeyda actualmente ocupa la posición 15 de la tabla con 8 unidades.



El Rebaño no ha ganado en casa y su ofensiva depende de Rodolfo Pizarro y Ángel Zaldívar con dos goles cada uno.



Las condiciones en las que llegan ambos planteles hacen que las apuestas deportivas se inclinen a favor de Chivas con -163 por su triunfo en comparación al +240 por el empate y +400 por la victoria de Pumas.



Los momios agregan que el over de 2.5 goles paga -112, misma cantidad que el under. Si los dos equipos anotan se ofrece -125 y -106 si solo lo hace uno.



Oddsshark agrega que si Zaldívar o Isaac Brizuela anotan se ofrece +125, mientras que una anotación de Joffre Guerrón da +260.



PRONÓSTICO: Chivas 2-0 Pumas