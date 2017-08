LeBron truena contra el 'así llamado presidente' Trump

SANDUSKY, Ohio(AP )

El astro del basquetbol LeBron James lanzó duras críticas contra Donald Trump, a quien se refirió como el “así llamado presidente”, en un discurso en el que instó a que el país se una luego de los hechos de violencia del fin de semana en Charlottesville.



En un escenario desde el que habló ante estudiantes y familias que se relacionan con su fundación benéfica, James dijo que quería referirse por un momento a las protestas violentas del fin de semana, donde una mujer murió en medio de enfrentamientos entre ultraderechistas y manifestantes que trataban de detenerlos.



Cargando en brazos a su hija pequeña tras el acto que duró todo el día en el centro de diversiones Cedar Park, James reflexionó sobre la violencia.



“Sé que hay muchas cosas trágicas que están sucediendo en Charlottesville”, dijo James en referencia a esa localidad del estado de Virginia. “Simplemente quiero hablar de eso ahora. Tengo esta plataforma y soy alguien quien tiene una voz de mando, y la única vía para que mejoremos como sociedad y mejoremos es el amor. Y ésa es la única forma en que seremos capaces de conquistar algo unidos. No se trata del tipo que es el así llamado presidente de Estados Unidos ni de nada así”



Al comienzo del día, el astro de la NBA recurrió a Twitter para criticar a Trump, luego que el presidente pareció equiparar las acciones de los supremacistas blancos y de quienes se les oponían en una contraprotesta.



James no se ha guardado sus comentarios políticos en el pasado, y aprovechó su primera aparición pública desde la última final de la NBA para condenar los actos de Trump.



“No se trata de un maestro a quien uno no siente que le importe lo que pasa con uno cada día”, prosiguió James. “No se trata de la gente que simplemente no quiere dar su mejor energía y esfuerzo por uno. Se trata de nosotros. Se trata de mirarnos en el espejo. De cómo los niños llegan a ser adultos. De que nos miremos en el espejo y digamos ‘¿qué puedo hacer mejor para ayudar a que esto cambie?’ Y si todos hacemos eso y damos el 110%, tendremos todo lo que podemos pedir”.



“Así que griten por la gente inocente en Charlottesville y por todos los que en el mundo sólo quieren ser grandes y sólo quieren amar. Gracias, los amo”.



No es la primera vez que James ha lanzado críticas a Trump.



Durante la temporada, se preguntó al basquetbolista de los Cavaliers de Cleveland si la votación para el Juego de Estrellas estuvo “manipulada” en vista de que los jugadores pudieron participar.



“Siempre hay votaciones manipuladas”, respondió James. “Quiero decir, Donald Trump es nuestro presidente”.