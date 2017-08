Playera del América entre las más feas del mundo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La revista inglesa "Four Four Two" colocó al jersey de las Águilas del América entre las más feas del mundo por sus colores y los rombos que tiene en la parte baja del pecho.Queda atrás del tercer uniforme del Manchester United, del Feyenoord y los uniformes del Huddersfield.La publicación criticó el diseño de los rombos, los colores y del logotipo de los patrocinadores pues considera que la publicidad le da un aspecto desagradable."¿POR QUÉ SON TAN GRANDES?" Se preguntaron los autores de dicho artículo respecto a los patrocinios.Hasta los mismos aficionados americanistas parecen estar de acuerdo con la revista inglesa. Pues hace unos meses se quejaron del aspecto del jersey.