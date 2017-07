Estados Unidos se reforzaría para cuartos de final de Copa Oro

(SUN)

La ambición de Estados Unidos es otra. Ganar la Copa Oro sí importa para el técnico Bruce Arena y el que cambien su equipo para cuartos de final es el claro ejemplo de que el conjunto de las barras y las estrellas va con todo por el título de Concacaf.



Equipos como México, Costa Rica y Estados Unidos, pintaron como favoritos desde el arranque de la Copa Oro; sin embargo, la ausencia de figuras o la participación de 'selecciones B', han dado como resultado que estos combinados sufran en el arranque del certamen.



Bruce Arena, estratega americano, tiene la fórmula para no padecer de lo mismo en la ronda de los cuartos de final. Llamar a Jozy Altidore, Michael Bradley, Tim Howard, Darlington Nagbe y Clint Dempsey, sería la solución para Estados Unidos.



De acuerdo a Ives Galarcep, periodista de Goal USA, estos jugadores reforzarían a la selección estadounidense para la siguiente ronda.



El reglamento de Copa Oro lo permite hasta con seis futbolistas y Estados Unidos tendría que confirmarlo este domingo o de lo contrario se quedarían sin la posibilidad de modificar su plantilla.



Esto, porque de acuerdo al reglamento, los cambios se tienen que confirmar 24 horas después de su último partido de la fase de grupos.



Los jugadores anteriormente mencionados forman parte de la convocatoria preliminar de 40 elementos que dio a conocer Estados Unidos a inicios del mes de junio.



México sufre en el arranque de la Copa Oro y aunque tiene seguro su pase a los Cuartos de Final, no reforzarían ninguna de sus líneas.



La diferencia entre las listas preliminares de Estados Unidos y México radica en que el conjunto norteamericano si llamó a jugadores top y no conformó un equipo alternativo como México.