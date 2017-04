Tottenham golea con otra exhibición de Son y Kane

LONDRES, Inglaterra(AP)

Son Heung Min empató el récord goleador para un futbolista surcoreano en el fútbol europeo, Harry Kane alcanzó las 20 dianas por tercera temporada consecutiva y Tottenham brindó otra exhibición al derrotar el sábado 4-0 a Bournemouth en la liga Premier.



Son metió el segundo gol de Tottenham en el partido en White Hart Lane para llegar a 19 en la temporada, con lo que igualó la marca para un jugador surcoreano en una temporada en las ligas europeas, que logró Cha Bum Kun en 1985-86 con el club alemán Bayer Leverkusen.



Tottenham no tuvo dificultades para despachar a Bournemouth y sumar su 12da victoria consecutiva como local, con la que recortó la ventaja del líder Chelsea a cuatro puntos, antes del encuentro de los Blues el domingo contra Manchester United.



Los Spurs también hilaron su séptima victoria en la liga, un nuevo récord para el club.

"Es un logro fantástico, estamos muy orgullosos", dijo el técnico argentino Mauricio Pochettino. "Tenemos una sensación muy buena, y es un logro tremendo, en un club tan importante como Tottenham"



Mousa Dembele hizo su primer gol de la temporada, Kane agregó uno para llegar a 20 en la campaña, y Vincent Jansson redondeó la paliza.



"No me fijo mucho en los récords, pero cuando me lo recuerdan es una linda sensación", dijo Kane sobre su racha de tres temporadas con al menos 20 goles, el primer jugador de Tottenham que lo consigue desde Jimmy Greaves entre 1966-69.



"Jimmy Graves es el goleador histórico de Tottenham, un futbolista fantástico, así que es increíble hacerle compañía".Por su parte, Sergio Agüero, Vincent Kompany y Leroy Sane anotaron en la victoria de Manchester City por 3-0 sobre Southampton, que catapultó al equipo dirigido por Pep Guardiola al tercer puesto.



Kompany anotó su primer gol en 20 meses, en los que ha estado inactivo en varias ocasiones por diversas lesiones.



"Siempre es difícil volver (a jugar)", dijo Kompany al canal BT Sport. "Me gustaría haberme lesionado menos en mi carrera, pero no me quejo mucho por lo que me ha pasado y sencillamente sigo hacia adelante".



El City sentenció el partido con un par de goles en tres minutos: Sane metió su noveno de la temporada en todas las competencias a los 77, y el "Kun" Agüero hizo su 16to gol en la liga tres minutos después.



El City desplazó del tercer lugar a Liverpool, al que supera por un punto en la lucha por el tercer y último puesto que clasifica directamente a la fase de grupos de la Liga de Campeones. El cuarto tiene que disputar la fase preliminar.



En otros resultados, Leicester empató 2-2 con Crystal Palace, Everton venció 3-1 a Burnley, Stoke se impuso 3-1 sobre Hull, Sunderland empató 2-2 con West Ham, y Watford venció 1-0 a Swansea.