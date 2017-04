Con esperanza en el futuro, Cruz Azul visita al Puebla

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después de vencer 0-2 al Toluca en duelo pendiente por el paro arbitral, Cruz Azul llega a la jornada 14 de la Liga Mx con pequeñas esperanzas de avanzar a la liguilla.Sin embargo, aunque matemáticamente todavía tiene posibilidad de llegar a la fiesta grande del futbol mexicano, su objetivo principal sigue siendo alejarse de la zona de descenso, por lo que su visita al Puebla será vital para aumentar la distancia con los sotaneros en la tabla de cociente.El duelo directo con los de la Franja se muestra disparejo en los números. En las últimas cinco visitas al estadio Cuauhtémoc la Maquina ha conseguido dos victorias, dos empates y una derrota, por lo que en fechas recientes no ha sido una aduana tan complicada para los capitalinos. Además, los camoteros se ubican en el último lugar general de la competencia con tan solo 10 puntos obtenidos, resultado de dos victorias, cuatro empates y siete derrotas, por lo que el Cruz Azul puede aprovechar la mala racha poblana y aumentar sus aún remotas posibilidades de liguilla.Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, la irregularidad de los dirigidos por Paco Jémez deja abierta cualquier posibilidad, por lo que no sería extraño que después de vencer al líder del torneo la Máquina cayera con el peor equipo hasta el momento: su diferencia con el Puebla es únicamente de 4 puntos.Los capitalinos se ubican en la posición 14 y aunque solo 5 puntos le separan de los 19 que tiene el Pachuca (octavo lugar que por ahora tiene el último boleto a fase final), Veracruz, Querétaro, Tigres, Morelia y Pumas también están en búsqueda de la última llamada, por lo que los cementeros ya no dependen de sí mismos para seguir en la lucha por el título.Por su parte, los dirigidos por Saturnino Cardozo pretenderán superar la caída que sufrieron en el reciente partido en Veracruz, y así mejorar su posición 15 en la tabla del cociente, 1.1735, para alejarse de los postreros Morelia, Jaguares y Veracruz.Además, en la tabla general una victoria les haría subir varias posiciones para terminar el torneo con un poco más de decoro.El partido tendrá lugar en el estadio Cuauhtémoc, en la capital poblana, en punto de las 18:00 horas de este domingo.