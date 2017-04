Ex jugador de la NFL atropella por accidente a su hija

PHOENIX, Arizona(AP)

Autoridades informan que el ex jugador de la NFL , Todd Heap, realizaba maniobras en su cochera cuando accidentalmente atropelló a su hija de 3 años.La menor fue llevada inmediatamente por sus padres a un hospital, pero al llegar ya no contaba con signos vitales.El accidente tuvo lugar en la casa de la familia en Phoenix, Arizona.Según las declaraciones del ex jugador, no se dio cuenta de que su hija estaba detrás de la llanta trasera del automóvil, por lo que le resultó imposible verla.Heap jugó para Baltimore Ravens y los Arizona Cardinals.