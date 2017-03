Xolos listo para el Future Champions Gauteng 2017

TIJUANA, Baja California(GH)

El Club Tijuana se ubica en el Grupo C junto al Club Brugge de Bélgica y el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica



Tijuana, Baja California, 15 de Marzo de 2017._ Los Xoloitzcuintles juveniles están listos para emprender una nueva gira internacional. Este miércoles, el Club Tijuana fue colocado en el Grupo C del Torneo Future Champions Gauteng, Sudáfrica 2017, en el que comparte sector con el Club Brugge de Bélgica y el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.



El equipo juvenil Rojinegro Sub17 que competirá en la edición 2017 del prestigioso certamen internacional, realizará el viaje rumbo a Sudáfrica el próximo viernes 17 de Marzo bajo el mando del Director Técnico Gilberto Mora.



Los Xoloitzcuintles iniciarán la actividad de los partidos el día 20 de Marzo, cuando se enfrenten al Club Mamelodi Sundowns de Sudáfrica en el arranque del certamen. Posteriormente, el Club Tijuana jugará ante el Club Brugge de Bélgica el día 21 de Marzo, y finalizará la ronda de grupos ante un equipo del sector D, la Universidad de Pretoria (Sudáfrica), el día 22 de Marzo.



El Club Tijuana será el único equipo mexicano en esta competencia, y esta significará la quinta participación de los Xoloitzcuintles juveniles en este certamen, en el cual lograron el título de la edición 2013 al vencer en la final al Everton de Inglaterra, y en 2014 obtuvieron el 2do lugar al perder en la final ante Atlético Mineiro de Brasil.



Los grupos de esta edición del certamen quedaron colocados de la siguiente manera:

Grupo A

SAFA Tshwane (Sudáfrica)

NPFL All-Stars (Nigeria)

Torino FC (Italia)



Grupo B

Bidvest Wits (Sudáfrica)

Football School of India (India)

Spartak Moscow (Rusia)



Grupo C

Mamelodi Sundowns (Sudáfrica)

Club Brugge (Bélgica)

Club Tijuana (México)



Grupo D

Orlando Pirates (Sudáfrica)

Universidad de Pretoria (Sudáfrica)

Atlético de Madrid (España)

(*Los ganadores de cada grupo avanzarán directamente a las Semifinales del torneo.)