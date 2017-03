Bayer Leverkusen busca un milagro para dar la sorpresa

(Tomada de la Red)

Atlético de Madrid tiene un pie dentro de los cuartos de final de la Champions League y todo parece indicar que solo una enorme sorpresa por parte del Bayer Leverkusen podría cambiar el escenario. Los panoramas de ambos equipos son opuestos en varios sentidos y las apuestas deportivas se inclinan ampliamente hacia los colchoneros.El equipo de Diego Simeone suma solo una derrota en sus últimos cinco partidos en cualquier torneo, mientras que Bayer Leverkusen tiene una victoria también sus últimos cinco compromisos.La racha de Bayer Leverkusen ocasionó que cambiaran de técnico. Tayfun Korkut no pudo ganar su primer partido al frente del equipo alemán el fin de semana luego de que empataran a uno ante el Werder Bremen; su segundo compromiso parece aún más complicado. Chicharito Hernández es el referente de la ofensiva de Leverkusen.Suma 10 goles en la liga, la mayor cantidad que cualquier de sus compañeros, pero no anota desde el 17 de febrero. Fue en esa fecha que el club logró su última victoria. Es por esto que Atlético de Madrid es favorito según los momios con -163 por si victoria, +300 por el empate y +450 si da la sorpresa el cuadro alemán.Si clasifican los colchoneros se paga -10000 y +2500 si lo hacen los de Chicharito. Además, Oddsshark indica que si Bayer Leverkusen gana, pero permite gol en contra se paga +850, pero si lo hace Atlético de Madrid se ofrece +240. En caso de que los colchoneros ganen y no reciban anotación se da +175.Finalmente, el over de 2.5 goles se cotiza en -143 y el under en -110.PRONÓSTICO: Atlético de Madrid 3-1 Bayer Leverkusen