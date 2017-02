Claro Video, sin los problemas de Chivas TV

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El pasado diciembre, Chivas TV y la cadena de televisión por cable Claro Video anunciaban una alianza estratégica, para que los juegos del Guadalajara se pudieran observar por las aplicaciones que maneja este grupo.Dos meses después, el negocio, en lo que respecta a Claro ha sido un éxito, desmarcándose de las quejas que se han presentado por las fallas en las transmisiones de los partidos.Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de America Móvil, director de Fundación Telmex, director de Uno TV, afirma que el transmitir los juegos del Guadalajara hasta ha hecho crecer el número de suscriptores a Claro Sports.“Ha sido todo un éxito, tanto para nuestros usuarios como para la preventa de Claro, para que más gente se suscriba [se habla de aproximadamente un 20 por ciento hasta el momento], por ingresos y hasta para quien ve los partidos, ha sido un exitazo en todos los juegos”, afirma.“Este el presente, una nueva forma de disfrutar el contenido en todos los sentidos”.Las quejas que hay sobre las transmisiones en Chivas TV, no entran en su jurisdicción.“No he visto quejas. En el primer partido tuvimos un tema sólo con los usuarios de Apple TV (aplicación el televisiones inteligentes, pero en Claro no ha habido quejas. Creo que los que han tenido problemas con Chivas TV, son quienes lo han contratado directamente, pero nosotros no hemos tenido quejas”.Aclara oportunamente: “Son dos plataformas diferentes, aunque sea el mismo partido el que se transmita con la misma producción. Reitero, en la plataforma de Claro no ha habido quejas de ningún tipo, y le ha funcionado todos los usuarios de buena forma, no tengo otra información al respecto sobre ese tema”.De igual forma afirma no tener responsabilidad alguna en el cambio de precio, de 300 a 50 pesos, para poder observar la transmisión del Clásico Nacional entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América que se realizará el próximo domingo.