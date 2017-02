Policía habla con Maradona tras altercado en hotel de Madrid

MADRID (AP )

La policía acudió a un hotel de Madrid el miércoles para investigar un supuesto altercado entre el ex astro del futbol Diego Maradona y una mujer.Los agentes fueron al establecimiento tras una recibir llamada desde el propio hotel, pero no hallaron pruebas de ningún altercado tras hablar con el argentino y la mujer.Las autoridades no pudieron confirmar si la mujer era una inquilina del hotel o la pareja de Maradona.Medios españoles publicaron el martes un video del exfutbolista amenazando a un reportero que intentó hablar con él en su hotel de la capital española.Maradona está en Madrid para acudir al partido de Liga de Campeones que enfrentará más tarde el miércoles al Napoli italiano, uno de los equipos en los que militó en su época de futbolista, y el Real Madrid