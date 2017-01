Pumas vence en casa al Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

El chileno Nicolás Castillo se estrenó en México con un gol y Pumas superó en casa a Cruz Azul por primera vez en casi siete años al imponerse 1-0 el domingo, en partido por la segunda fecha del torneo Clausura.Castillo, quien fichó para esta temporada con los universitarios tras salir campeón goleador en su país en dos torneos seguidos con la Universidad Católica, marcó el único tanto del encuentro a los 63 minutos.El internacional chileno no terminó el partido porque a los 81 fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla.Pumas, que sumó sus primeros tres puntos del torneo tras caer ante Chivas por la primera fecha, no vencía a Cruz Azul en el estadio Olímpico de la capital desde el 8 de agosto del 2010.La "Máquina", el equipo dirigido por el técnico Paco Jémez que comenzó con un triunfo ante Necaxa, se quedó con tres puntos. Cruz Azul jugó con 10 hombres desde los 39, cuando fue expulsado el argentino Gabriel Peñalba.El partido fue de mucha lucha en medio campo en el primer tiempo, sin que ninguno de los dos equipos fuera capaz de generar disparos hacia las porterías.A pesar de la inferioridad en el campo por la expulsión de Peñalba, Cruz Azul estuvo cerca de marcar el primer gol a los , en una jugada a pelota quieta cobrada por Christian Giménez, quien mandó un centro al área chica donde Julio Domínguez conectó remate de cabeza que fue desviado por el arquero Alejandro Palacios y la pelota pegó en el travesaño antes de irse fuera del campo.En la segunda parte, la "Máquina" dominó la posesión pero Pumas se adelantó cuando Castillo recibió un balón dentro del área, se dio una media vuelta y anotó con tiro potente a mano derecha del portero Jesús Corona. Cruz Azul fue peligroso en los minutos finales, especialmente por banda derecha con llegadas del ecuatoriano Ángel Mena, quien envió dos grandes pases al corazón del área pero los delanteros no pudieron definir.