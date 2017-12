Christian "Chaco" Giménez se despide con emotiva carta

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Christian Giménez se despidió de la afición y de Cruz Azul mediante una carta a través de sus redes sociales.Con sentimientos encontrados, el famoso "Chaco" dedicó unas palabras a toda la afición cementera y las personas que conforman la institución.Christian Giménez ya no entró en los planes del nuevo Director Técnico, Pedro Caixinha, y su nuevo equipo serán los Tuzos del Pachuca."Jardineros, polis, utileros, etc", mencionó Christian en forma de agradecimiento por todo el trato recibido en la institución azul.El atacante nacido en Argentina no desaprovechó la oportunidad para agradecer a Guillermo Álvarez por la confianza y el buen trato durante los ocho años que perteneció a la Máquina.