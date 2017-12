Por primera vez México será anfitrión del Mundial de Muaythai 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Del 10 al 19 de mayo del año próximo Cancún, Quintana Roo, será sede de la experiencia única del Mundial de Muaythai 2018, una competencia que por primera vez llega a nuestro continente y al país por iniciativa de la Federación Mexicana de la especialidad junto con la Federación Internacional de Muaythai Amateur (IFMA por sus siglas en inglés).



El Mundial de Muaythai 2018 será un magno evento en el que contendrán los mejores deportistas mundiales de esta disciplina, en donde no sólo convergen el esfuerzo y las mejores técnicas, sino que también la cultura e ideas de 5 continentes.



Llegarán a Cancún representantes de más de 90 países y alrededor de 1300 personas entre atletas, entrenadores y directivos.



Actualmente, el también conocido como boxeo tailandés, arte de las 8 armas por utilizar los puños, codos, rodillas y piernas, es practicado en más de 145 países y es avalado por "La Federación Internacional de Muaythai Amateur" (IFMA) con sede en Tailandia.



La Federación Mexicana de Muaythai busca ser la institución mexicana por excelencia formadora de practicantes de esta disciplina, que transmite el conocimiento de este arte marcial tailandés y lo adapta a las características físicas y culturales de México.



Además, entre sus objetivos se encuentra organizar prácticas de entrenamiento, competencias, capacitación técnica de referees, entrenadores y peleadores, y con ello ser la primera y más alta referencia nacional de nivel competitivo de combate.



La Federación Mexicana de Muaythai, en conjunto con Sport is Your Gang, esta última una asociación nacida en el 2011 como iniciativa de IFMA para acercar el Muaythai a niños y jóvenes de comunidades vulnerables, han expandido esta disciplina a gran parte del territorio mexicano con una gran respuesta, desde el 2014 se han beneficiado a cerca de 3,000 niños en todo el país.



El Muaythai en México

El Muaythai fue reconocido en 2016 por primera vez por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en este momento esta disciplina está en proceso de reconocimiento por parte del Comité Olímpico Mexicano (COM).



México ha participado en 10 campeonatos mundiales disputados en diferentes partes de Asia y Europa. En el de Suecia en el 2016 se consiguieron 3 medallas: 2 de plata y 1 de bronce, haciendo historia para México en un campeonato mundial.



Ese mismo año se consiguieron otras 2 medallas a nivel juvenil en Bangkok, Tailandia: 1 de plata y 1 de bronce. En el 2017 en el mundial de Bielorrusia uno de los más competitivos y con un gran nivel deportivo, se consiguieron 2 medallas de bronce.



A finales del 2016 se realizó el Panamericano en Lima, Perú, en donde se obtuvieron 11 medallas: 5 de oro, 5 de plata y 1 de bronce.



En el mes de octubre de este 2017 se realizó el Panamericano en nuestro país, logrando México el primer lugar en el medallero con un total de 17 medallas: 5 de oro, 7 de plata y 5 de bronce.



Un hecho histórico para nuestro país también ha sido tener a la primera campeona del mundo en esta disciplina en el Mundial Juvenil que se disputó en Tailandia, ganado por Leticia Alvarado, de Pachuca, Hidalgo.