Defensa presenta argumentos finales en juicio FIFA

NUEVA YORK (AP )

El abogado del ex presidente de la confederación brasileña de fútbol dijo a un jurado que su cliente no tenía idea de la conspiración de sobornos que sacudió al deporte.



El abogado Charles Stillman argumentó el jueves que José María Marin era considerado como una figura sin poder en el futbol brasileño, y que por eso fue excluido de una conspiración de varios dirigentes del fútbol sudamericano para recibir sobornos a cambio de otorgar los derechos comerciales de torneos a ciertas firmas de mercadeo deportivo.



Stillman se dirigió al jurado durante las argumentaciones finales en el juicio contra Marin y otros dos ex dirigentes del fútbol de Sudamérica: el ex presidente de la Conmebol y de la federación paraguaya, Juan Angel Napout, y el ex presidente de la federación peruana, Manuel Burga.