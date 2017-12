Con la fuerza deportiva

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con todos síntomas acentuados en diciembre por el estreno de Los Últimos Jedi, la fiebre por Star Wars también contagia al mundo deportivo, en el que jugadores demuestran su fanatismo y a lo largo del año las ligas profesionales se unen al furor por la saga de películas.



Jugadores de la NFL como el mariscal de campo de los Empacadores de Green Bay, Rodney Rodgers, o el receptor de los Jefes de Kansas City, Chris Conley, son grandes fans de Star Wars, incluso el segundo dirigió y filmó su propio corto.



Y aunque en todo el mundo se celebra el 4 de Mayo (May the Fourth Be With You) como el Día oficial de Star Wars, los equipos de Grandes Ligas han adoptado una noche especial para celebrar a los fanáticos de Star Wars y cada club lo hace en distintos días.