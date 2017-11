Argentina pierde, Agüero se desmaya en amistoso ante Nigeria

KRASNODAR, Rusia(AP )

Argentina desperdició una ventaja de dos goles y cayó el martes por 4-2 ante Nigeria en un partido amistoso en la ciudad rusa de Krasnodar, en el que Sergio Agüero fue trasladado a un hospital luego de desmayarse en el camerino.Lionel Messi no jugó por Argentina, que parecía encaminada a una tarde plácida tras ponerse en ventaja de 2-0 con goles de Ever Banega y Agüero en el primer tiempo.Nigeria descontó justo antes del descanso con un tanto de tiro libre de Kelechi Iheanacho, y remontó en el complemento con la ayuda de una endeble defensa albiceleste y un doblete de Alex Iwobi y otro gol de Brian Idowu.La Asociación del Futbol Argentino informó que Agüero se desmayó en el camerino durante el entretiempo, y fue “trasladado a realizarse estudios de rutina sólo por precaución”. No ofreció más detalles sobre la condición del delantero del Manchester City."Hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo no estuvimos intensos como ellos”, comentó el zaguero argentino Javier Mascherano. “Ante un equipo que es tan fuerte físicamente lo pagas caro. Nos pasaron por encima”.“Nos desconectamos, nos lo dieron vuelta, y ya cuando quisimos retomar el partido no se pudo”, agregó el compañero de Messi en el Barcelona.Argentina superó 1-0 a Rusia la semana pasada en otro amistoso, en el que sí jugó Messi.