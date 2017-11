"Apocalipsis": prensa italiana responde a salida del Mundial

ROMA (AP )

El fin. El Apocalipsis. Vergüenza nacional.Los periódicos italianos no ahorraron en palabras para describir cómo su selección, cuatro veces campeona del mundo, no había logrado clasificarse para el Mundial de futbol por primera vez en seis décadas.“FINE”, afirmó en grandes letras la portada de la Gazzetta dello Sport, mientras que el diario turinés La Stampa escribió “Apocalipsis Azzurra”.El periódico romano Il Messaggero lo describió como “Una vergüenza nacional”, mientras que el diario deportivo de Roma Corriere dello Sport afirmó “Todo el mundo fuera”.Tras un empate sin goles con Suecia el lunes, Italia perdió la serie eliminatoria con un resultado global de 1-0.Italia había participado en todos los mundiales desde que no logró clasificarse para el torneo de 1958, que casualmente se celebró en Suecia.Las competiciones anteriores a las que no acudió Italia fueron las Eurocopas de 1984 y 1992.