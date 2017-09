Sólo habrá un mexicano

Las Vegas, Nevada()

Aquí solamente hay un mexicano y es el "Canelo".



Saúl Álvarez y su equipo reiteraron que en el pleito del fin de semana solamente habrá un tricolor y será el de su esquina, pues Gennady Golovkin no tiene ni la sangre, ni el corazón de un nacional.



Podrán decir que tiene estilo mexicano, pero "Canelo" y su manejado José "Chepo" Reynoso le recordaron a la gente que Golovkin es kazajo.



"El estilo mexicano no gana peleas, los que las ganan son los mexicanos", puntualizó el tapatío.



En tanto, en la conferencia de prensa entre el tapatío y el asiático, el "Chepo" le volvió a recordar eso.



"Le digo a Abel (Sánchez, el entrenador de Golovkin), que ‘Canelo’ tiene estilo, corazón y es mexicano".



Al final, los dos se respetaron mucho. Dijeron que será un pleito complicado y que la gente será la ganadora.



"Gracias por todo su apoyo, no me gusta hablar mucho, pero estoy listo y preparado para esto, sé que será una pelea muy dura, pero estoy listo, es la pelea que querían ver, disfrútenla como la voy a disfrutar y nos vemos el 16", fueron las palabras de Álvarez.



Óscar de la Hoya adelantó que parte de las ganancias serán donadas para los damnificados de los huracanes que han pegado en los últimos días a Texas y Florida.



El primer cambio es el pesaje, que se realizará más temprano, a mediodía de mañana en la Grand Garden Arena del MGM, dos o tres horas antes de lo habitual, ya que, por la noche, tocará ahí Maná y necesitan montar el escenario.



El sábado, la función comenzará antes. El Pago Por Evento (PPE) inicia a las 17:00 horas (tiempo de Sonora) cuando normalmente arranca una hora después. Con esto buscan que más gente compre la pelea en la Costa Este de Estados Unidos.