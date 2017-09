Ídolo mexicano

información relacionada Fotogalería Sólo habrá un mexicano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el estigma de haber sido "inflado" por la televisora de más poder en el País, pero también con una pegada que ha impresionado a no pocas personas, Saúl "Canelo"Álvarez puede ser considerado el nuevo ídolo del boxeo mexicano.



Nacido en Juanacatlán, Jalisco, en 1990, el "Canelo" entró en la escena boxística en 2005 cuando derrotó a Abraham González y a partir de ese momento comenzó a forjarse la leyenda de su carrera que lo tiene hoy en la lista de los mejores boxeadores libra por libra, con la posibilidad de tocar el cielo si logra vencer a

Gennady Golovkin.



Después de varias pruebas donde la afición boxística mundial no "creía" en su potencial, el 5 de marzo de 2011 aquel joven de pelo rojizo y de apenas 21 años de edad ya se colgaba su primer campeonato mundial al vencer por desición unánima a Matthew Hatton.



Alfonso Gómez, Shane Mosley y Austin Trout fueron nombres que aparecieron los siguientes dos años para el mexicano, pero la primera prueba de fuego la conoció el 14 de septiembre de 2013 cuando enfrente tuvo a Floyd Mayweather Jr.



Como la mayoría de los expertos pensaba, el estadounidense dominó de principio a fin el combate y los méritos de Álvarez volvieron a ser cuestionados por más de uno dentro del ambiente boxístico, por lo que tendría que recuperar el camino.



Tras hacer ver mal a Alfredo Angulo y sufrir ante Erislandy Lara, una de las demostraciones de poder más grandes del jalisciense se vio el 9 de mayo de 2015 cuando James Kirkland fue mandado a la lona de manera brutal gracias a un derechazo fulminante.



Después de hacer gran parte de su carrera en el Superwelter, Álvarez hizo su transición a los Medianos y el 21 de noviembre de 2015 consiguió su primer título en la división al vencer a Miguel Cotto por decisión unánime.



Tras una auténtica "puesta en escena" ante Julio César Chávez Junior el pasado mes de mayo, "Canelo"vivirá la que para muchos es la pelea más importante y más complicada de su historial.



Ya había pasado varios meses desde que el combate ante Gennady Golovkin se venía "cacaraqueando" entre las promotoras, y aunque por momentos parecía que no llegaría a darse, la oportunidad de oro para disipar dudas llegó para el "Canelo" y no la puede desaprovechar.



Fue la misma noche del 6 de mayo cuando el kazajo confirmó que este sería, seguramente, el reto más importante en su carrera, por lo que se antoja que la noche del próximo sábado, se viva uno de los combates más emocionantes en los últimos años.