Suspenden dos juegos a Matías Almeyda

(GH)

El director técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, se hizo acreedor a una sanción de dos encuentros de suspensión. No estará en la banca dirigiendo a los suyos en la fecha cinco y seis respectivamente, contra Puebla y Santos.



La Federación Mexicana de Futbol lo dio a conocer a través en su reporte de la comisión disciplinaria.



"Destaca la sanción de dos cotejos para Matías Almeyda, Director Técnico del Guadalajara; uno por Hacer constantes reclamaciones o protestar las decisiones de cualquiera de los integrantes del Cuerpo Arbitral y otro porque a los integrantes del Cuerpo Técnico de Liga MX y Ascenso MX que regresen a la cancha o terreno de juego, o permanezcan en túneles y/o pasillos, después de haber sido expulsados, aun cuando ya haya finalizado el partido, se les impondrá una sanción".



El timonel de las Chivas indicó al término del encuentro ante el Monterrey, el cual su equipo perdió 4-1, que el central Roberto García Orozco lo expulsó sin saber cuál era el argumento.



"Creo que el mundo se maneja por el diálogo y la comunicación, es la primera vez que me expulsan y sin insultar, sólo hice un reclamo y el árbitro nunca se dio cuenta por qué fue, el línea dijo que me echara y bueno, así fue", señaló Almeyda.