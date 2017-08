Jémez asegura que la señal no era para la afición

(GH)

Las groserías de Francisco Jémez podrían tener, al fin, graves consecuencias.Al término del juego en el que La Máquina igualó a cero contra el Toluca, los aficionados que se sitúan detrás de la banca local abuchearon al español, quien respondió, según imágenes de diarios y videos, "pintándoles dedo", como se dice coloquialmente.El estratega español salió hoy lunes en conferencia de prensa explicando que la seña obscena que hizo al finalizar el juego contra Toluca no era para la afición."Si lo hubiera hecho, así día siguiente presento mi renuncia", dijo el estratega en compañía del director deportivo del club, Eduardo de la Torre.Asimismo, en conferencia de prensa en La Noria, Jémez explicó que "le pintó el dedo" a un aficionado en particular, quien habría insultado a sus hijas."Es totalmente falso que dicho gesto haya sido para la afición, iba dirigido a un sujeto que me insultó y amenazó directamente a mis hijas", acusó.Por otro lado los malos gestos y las "bochornosas"' acciones del español ya tienen historia, siendo no la primera vez que se ve "pintando" el dedo dirigido a una tribuna en un estadio de futbol.