México no apelará el castigo de Osorio

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

La Federación Mexicana de Futbol indicó que no apelará la sanción de seis partidos impuesta por la FIFA al entrenador de su selección nacional, Juan Carlos Osorio.



El estratega colombiano fue suspendido seis encuentros tras ser expulsado por su comportamiento contra los árbitros en el partido ante Portugal por el tercer puesto de la Copa Confederaciones.



Osorio además fue multado con poco más de cinco mil dólares (unos de 100 mil pesos).



El entrenador ya cumplió con dos encuentros del castigo en los enfrentamientos de México ante El Salvador y Jamaica por la primera fase de la Copa de Oro.



"Tras haber llevado a cabo un análisis detenido de la situación, se ha decidido no apelar la suspensión impuesta a Juan Carlos Osorio", anunció la federación el viernes en un comunicado.



Aunque no tiene permitido estar en el banquillo durante los encuentros, Osorio ha presenciado los partidos de México en la Copa de Oro desde las tribunas.



México superó 3-1 a El Salvador y empató sin goles ante Jamaica. Su próximo partido es el domingo ante Curazao.



Osorio no podrá dirigir en toda la Copa de Oro, pero si México alcanza la final, estaría en el banquillo cuando el “Tri” reanude las eliminatorias mundialistas de la Concacaf en septiembre ante Panamá y Costa Rica.