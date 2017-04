Button reemplazará a Alonso en el GP de Mónaco

SAKHIR, Bahrein (AP)

Jenson Button saldrá de su retiro para reemplazar a Fernando Alonso en el volante de McLaren en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula Uno.El británico de 37 años se retiró al final de la temporada pasada, pero manejará en el puesto de Alonso el próximo mes porque el español competirá en las 500 millas de Indianápolis el 28 de mayo. Ambas carreras son el mismo día."Estoy entusiasmado por volver a la Fórmula Uno por una carrera, y no se me ocurre un mejor lugar para hacerlo", dijo Button en un comunicado el viernes. "Gané esa carrera en 2009, y es uno de mis circuitos favoritos. Es un circuito callejero complicado, donde un buen piloto puede marcar la diferencia, y aunque el McLaren-Honda MCL32 no tuvo un buen comienzo de temporada, creo que podría desempeñarse mejor en Mónaco que en otros circuitos más rápidos".Button se expresó confiado en que podrá ser competitivo a pesar de estar seis meses sin manejar en una carrera de F1."Estoy en muy buenas condiciones, he realizado mucho entrenamiento de triatlón recientemente, así que no estoy preocupado por eso", afirmó. "Manejaré el MCL32 en Mónaco en el simulador de McLaren, y creo que estaré listo".Alonso regresará a su puesto para la siguiente carrera después de Mónaco, el GP de Canadá el 11 de junio, y para el resto de la temporada.McLaren no ha sumado un solo punto después de las dos primeras fechas de la temporada en Australia y China.Sotffel Vandoorne maneja el otro bólido de la escudería británica.