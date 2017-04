Lyon culpa a "hooligans" turcos por violencia en partido

PARÍS, Francia(AP)

El Lyon declaró el viernes que fue "víctima" de los hooligans del club turco Besiktas en su partido del jueves por los cuartos de final de la Liga Europa.



Los incidentes dentro del estadio del Lyon, que obligaron a retrasar el inicio del partido, fueron la secuela de enfrentamientos entre hinchas franceses y turcos en la ciudad. Unos 20 minutos antes del comienzo del encuentro, hinchas del club galo invadieron el terreno, mientras bengalas y otros objetos eran lanzados desde el sector más alto de las gradas donde estaban los seguidores de Besiktas.



El partido finalmente empezó con 45 minutos de retraso, después que la policía intervino en las gradas.



Vincent Ponsot, uno de los representantes legales del Lyon, admitió que el club francés tuvo responsabilidad por los incidentes, pero insistió que los hinchas de Besiktas fueron lo que provocaron los problemas.



"Como organizadores tenemos algo de responsabilidad, excepto que está claro que fuimos víctimas de una agresión que no fue de nuestro seguidores, sino de los hooligans turcos", dijo Ponsot en una conferencia de prensa, después de anunciar que la UEFA abrió un expediente disciplinario sobre el caso.



El directora de seguridad del Lyon, Annie Saladin, indicó unos 50 hinchas turcos entraron a la fuerza al estadio y protagonizaron los desmanes. Dijo que lanzaron proyectiles desde la parte superior de las gradas, lo que obligó a otros hinchas más abajo a cobijarse en el terreno.



"Incluso con 700 oficiales de la policía no pudimos controlar a este grupo", señaló. "Estaban empeñados y lograron lo que querían".



Saladin agregó que, una vez identificados, los violentos fueron sacados por la policía.



Sin embargo, algunos fanáticos del Lyon también se enfrentaron con los hinchas turcos afuera y dentro del estadio antes del partido.



Una vez se puso en marcha el partido, Lyon ganó 2-1. El partido de vuelta es el jueves en Estambul, una de las ciudades más hostiles para hinchas visitantes en toda Europa.



El presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, dijo que los seguidores de su club tienen prohibido viajar a Turquía para el partido de vuelta, una decisión que catalogó como "injusta" e "ilógica".



"No sé qué se debería hacer: jugar a puerta cerrada o jugar en otro lugar (en una sede neutral)", planteó Aulas. "Sería muy peligroso enfrentar a este equipo frente a los mismos hinchas de esta noche (jueves). No nos sentimos seguros".



También pidió a la UEFA que "asuma responsabilidad" y sancione a los culpables.



La UEFA aumentó la seguridad para sus partidos de Liga de Campeones y Liga Europa esta semana, después que el plantel de Borussia Dortmund fue víctima de un ataque con bombas el martes antes de un partido por Champions.