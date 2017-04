Bale se perderá partido ante Sporting, en duda contra Bayern

MADRID, España(AP)

Gareth Bale se perderá el próximo partido de Real Madrid por la liga española y está en duda para el duelo ante Bayern Munich que definirá un puesto en las semifinales de la Liga de Campeones.



El técnico Zinedine Zidane dijo el viernes que el delantero galés tiene un "edema en el sóleo, algo muscular" en la misma pierna derecha de la que fue operado a fines del año pasado. Bale se perderá el encuentro del sábado ante el Sporting, y está en duda para enfrentar el martes al Bayern en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions.



Bale salió lesionado el miércoles del triunfo del Madrid 2-1 en Munich.



"Hay que analizar día a día cómo evoluciona y veremos si llega al martes", indicó Zidane. "Espero que en poco tiempo vuelva con nosotros. Tiene un edema en el sóleo, algo muscular donde fue intervenido de su operación. Estoy preocupado porque no me gusta ver jugadores lesionados y más en la recta final".



Tras su operación en noviembre, Bale estuvo inactivo hasta el 18 de febrero, cuando volvió a jugar como suplente en un triunfo 2-0 sobre Espanyol, en el que metió un gol en los minutos finales.



"Él estaba muy ilusionado después de tres meses sin jugar, pero sabe que el problema no es grave, es un contratiempo", agregó Zidane.



El Madrid encabeza la liga española con tres puntos de ventaja sobre el Barcelona, y un partido pendiente ante el Celta de Vigo.