Con triplete de Cauteruccio, Cruz Azul está en semis de Copa MX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con hat-trick de Martín Cauteruccio, la Máquina del Cruz Azul avanzó a la semifinales de la Copa MX tras derrotar 3-1 a Santos Laguna en el estadio TSM.Presionando desde el primer tercio del terreno rival y adueñándose del medio campo los Celestes marcaron la pauta del encuentro. Al minuto 10 llegó el primer aviso con un disparo elevado de Gabriel Peñalba a las afueras del área.Un minuto después, Santos tuvo una oportunidad y no perdonó, Peñalba no pudo controlar el esférico y Djaniny Tavares se lo robó para perfilarse al área, y de frente a Enzo Roco le hizo una bicicleta para quitarse la marca y de frente a Jesús Corona definir a su lado derecho. Cruz Azul mantuvo la intensidad y siguió yendo al frente, al minuto 13 Martín Cauteruccio envió su primer aviso, un remate peinado a segundo poste que con las uñas alcanzó a desviar Jonathan Orozco para mantener la ventaja; misma que los Guerreros pudieron ampliar cuando Gael Sandoval quedó mano a mano de frente al cancerbero Celeste, pero su disparo quedó en manos de Corona.Un minuto después la visita respondió, Christian Giménez hizo un cambio de juego, Joao Rojas desbordó a su marcador y mandó un servicio que fue cerrando a segundo poste, donde el delantero uruguayo remató de cabeza para mandar el balón al fondo de las redes.Ente el empate los Celestes no se detuvieron en el festejo y en la siguiente aproximación, Martín Rodríguez sacó un centro al corazón del área, Rojas de cabeza puso el esférico en los pies de Cauteruccio para que en dos tiempos definiera a la izquierda de Orozco, la ventaja era de la Máquina al minuto 23.La intensidad Celeste no bajó y al 34 llegó el tercero, Omar Mendoza filtró el esférico para el inspirado delantero sudamericano, quien quedó mano a mano con el portero y cruzó su disparo para conseguir su triplete.De cara al final de la primera mitad el cuarto de Cruz Azul estuvo cerca, Rafael Baca se combinó en una gran pared con Cauteruccio, giró ante su marcador y quedó de frente al marco para sacar un disparo que achicó bien Orozco.Para el arranque de la segunda mitad los locales tuvieron la primera ocasión por la banda derecha con un tiro de Jorge Sánchez que pasó muy cerca del primer poste; Cruz Azul respondió de inmediato y el Chaco Giménez entró al área y cruzó un potente disparo que Orozco alcanzó a desviar con al punta. Cruz Azul cambió su ritmo y el juego se concentró en la media cancha teniendo al equipo local como el poseedor del esférico, pero con poca llegada. Los pupilos de Paco Jémez se plantaron bien en zona defensiva y con los ingresos de Francisco Silva y Juan García Sancho contuvieron los embates Albiverdes.Con el tiempo cumplido el silbante decretó el fin del encuentro y los Celestes se convirtieron en los primeros Semifinalistas de la COPA Corona MX Clausura 2017, la última aparición de la Máquina en esta instancia fue en el Clausura 2016.