Juventus supera a Porto para llegar a los cuartos de la Champions

TURIN, Italia(APS)

La penalización de Paulo Dybala marcó el martes la victoria de la Juventus por 1-0 sobre el Porto de 10 hombres y un lugar en los cuartos de final de la Liga de Campeones.



Dybala, que había dicho que era su "sueño" anotar al veterano portero Iker Casillas, hecho realidad en el minuto 42, después de que Maxi Pereira fue expulsado por manejar el balón en la línea de gol.



El equipo de Massimiliano Allegri avanzó 3-0 en total y mantuvo su impresionante récord en el Juventus Stadium.



Fue la 175ª aparición de Casillas en la competición europea, rompiendo el récord anterior del ex defensa de Italia y del AC Milan, Paolo Maldini.



Tras vencer por 2-0 desde el partido de ida, siempre iba a ser una tarea difícil para Porto contra el cinco veces campeón defensor de la Serie A.



Sobre todo porque Juventus no había perdido en Turín en la Liga de Campeones en casi tres años y estaba invicto en casa en todas las competiciones desde agosto de 2015.



Porto necesitaba un gol tempranero, pero casi no tenía goles, y el esfuerzo especulativo de Francisco Soares se encontraba cómodamente reunido por Gianluigi Buffon.



Mario Mandzukic remató un cabezazo de Casillas y envió otro remate tras el poste izquierdo antes de que la Juventus rompiera el marcador a cuatro minutos del descanso.



El cabezazo de Alex Sandro fue rechazado por Casillas, pero sólo hasta Gonzalo Higuaín y su esfuerzo de cerca fue detenido por la mano extendida de Maxi Pereira, lo que condujo a una inevitable tarjeta roja para el defensa del Porto.



Dybala se adelantó y disparó con fuerza a la esquina inferior derecha, enviando a Casillas por el camino equivocado.



La Juventus casi duplicó su ventaja en el choque del medio tiempo, pero Juan Cuadrado chutó estrechamente por encima de la barra.



A pesar de la ventaja numérica, Porto casi empató poco después del descanso, pero Soares mandó su disparo por el poste derecho cuando uno a uno con Buffon.



Dybala recibió una ovación de pie cuando fue sustituido por Tomas Rincon con 12 minutos restantes.