Morelia, consciente de su triste realidad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aunque reconoció que el triunfo del pasado domingo les da ánimo para dar un paso más en busca de eludir el descenso, el mediocampista de Monarcas Morelia, Rodrigo Millar, dijo que no se deben confiar pues semana a semana se viven distintas realidades que los pueden llevar al fondo.



Aunque Morelia ganó el pasado domingo a Jaguares, en un duelo directo por el no descenso, el cuadro purépecha sigue en el fondo de la tabla de cocientes.



"Estamos en un deporte que cambia mucho y que semana a semana sorprende, hace una jornada la diferencia creció y hoy se acortó, tenemos que seguir con la convicción de que tenemos que pelar hasta el final, no podemos desistir en ningún minuto por más que el camino se vea difícil, estamos convencidos de que podemos lograr el objetivo".



Comentó que la prioridad partido a partido es lograr la victoria que los acerque a la salvación, pero también cuentan los rivales, que son complicados pues tienen también sus objetivos marcados.

Un rival de este tipo se lo encontrarán el próximo sábado cuando el líder Toluca visite a los morelianos, lo que sin duda es un encuentro de alto riesgo para los locales.



Millar aseguró que ante esta situación el equipo se encuentra unido, pues saben que tienen con qué lograr buenos resultados y cambiar su destino.



"La idea es luchar partido a partido como si fuera el último. En la situación en la que estamos un triunfo se disfruta poco, pues tenemos la idea de alcanzar a los equipos que están arriba de nosotros en el cociente y una vez logrando eso, seguir sumando para alejarnos de ellos", apuntó.