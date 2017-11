Deja Suecia fuera a Italia de Rusia 2018

(GH)

La Azzurra, cuatro veces campeona mundial, sucumbió 1-0 en el marcador global del repechaje europeo.Pudo haber sido peor para Italia en su feudo de Milán. El árbitro español Antonio Mateu Lahoz perdonó dos penales por dos claras manos en el área, la primera de Matteo Darmian y otra de Andrea Barzagli.Italia también reclamó la pena máxima cuando Marco Parolo fue víctima de una falta por detrás por Ludwig Augsustinsson.Los minutos transcurrieron en el estadio San Siro y la inoperancia ofensiva del equipo de Giampiero Ventura fue palpable ante un disciplinado conjunto sueco, cuyo arquero Robin Olsen no pasó mayores sobresaltos.El gol que sentenció la serie fue obra de Jakob Johansson, anotado en el segundo tiempo del partido de ida jugado el viernes en Estocolmo.Italia no fallaba en clasificarse a una cita de envergadura desde la Eurocopa de 1992. Participó en cada Mundial desde que no pudo entrar al torneo de 1958, precisamente montado en Suecia.Luego de ganar el Mundial de 2006 por cuarta vez, Italia se despidió en la fase de grupos de las siguientes dos ediciones. Le fue mejor en las Eurocopa al alcanzar la final en 2012 y los cuartos de final tanto en 2008 como en 2016.