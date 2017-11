Filtran supuesta portada de revista que da a Messi el Balón de Oro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

¿Verdad o fake? Se filtró una tapa que anuncia a #Messi como ganador del Balón de Oro 2017: https://t.co/8nR8dpJpsw pic.twitter.com/YOOxjKHHRk — TyC Sports (@TyCSports) 13 de noviembre de 2017

En redes sociales se hizo viral una foto en la que aparece el argentino Lionel Messi en la portada de la revista "France Football" como el ganador del Balón de Oro.Aunque aún es sólo un rumor, la revista no ha informado nada, ni ha declarado alguna postura sobre la foto.Messi se disputa el Balón de Oro junto al brasileño Neymar Jr. y el ganador del premio The Best de la FIFA 2017, Cristiano Ronaldo."France Football" y la FIFA se separaron a partir de la llegada de Gianni Infantino al máximo organismo del futbol, por lo que ahora se entrega de forma individual el Balón de Oro y The Best.El 7 de diciembre se entrega el reconocimiento por parte de la revista francesa, y se resolverá la duda de si el capitán de la selección argentina gana su sexto Balón de Oro.