Ex tenista Dokic revela abuso físico y emocional de su padre

SÍDNEY(AP )

La ex cuarta mejor tenista del mundo Jelena Dokic reveló que su padre abusó de ella física, verbal y emocionalmente desde que empezó a jugar a temprana edad.



En una autobiografía que se publicará esta semana, la ex semifinalista de Wimbledon de 34 años señaló que Damir Dokic, que también fue su entrenador, frecuentemente la golpeaba, le jalaba el cabello y las orejas, la pateaba e incluso le llegó a escupir el rostro. Agregó que su padre también solía insultarla.



"Me golpeó bastante duro", declaró Dokic, de acuerdo con declaraciones obtenidas del diario Sunday Telegraph de Sídney.



"Básicamente empezó desde el primer día en que jugué tenis. Y continuó a partir de entonces. Se tornó en algo fuera de control".



Dokic detalló que después de perder ante Lindsay Davenport en las semifinales de Wimbledon en 2000, a sus 17 años, su padre se negó a responderle al final del encuentro y cuando finalmente pudo contactarlo por teléfono, él le dijo que no regresara al hotel en que la familia se hospedaba.



Ella afirma que se sentía angustiada y que trató de dormir en el área para jugadores en Wimbledon, antes que funcionarios contactaran a sus representantes y decidieran que ella se quedara con ellos.



Fragmentos del libro y una entrevista en video publicada en los periódicos australianos generaron un extenso debate sobre cómo se permitió que la situación continuara a lo largo de su adolescencia.



La federación australiana de tenis emitió un comunicado en que elogia el valor de Dokic por exponer el abuso, y respondió las preguntas de los medios locales sobre las razones por las que no intervino, diciendo que un funcionario había planteado el asunto ante las autoridades.



"Hubo muchas personas involucradas en el tenis en ese entonces que estuvieron preocupadas por el bienestar de Jelena, y muchos que trataron de ayudar ante la que era una difícil situación familiar", aseveró Tennis Australia en el comunicado.



"Algunos funcionarios incluso llegaron a presentar quejas a la policía, que sin la cooperación de quienes estaban directamente involucrados, desafortunadamente no podía ser plenamente investigada".



Tennis Australia añadió que en los últimos 10 años el deporte ha mejorado constantemente y ha actualizado sus políticas a fin de aumentar la protección de los menores.



Damir Dokic radica en Serbia y no ofreció declaraciones a los medios australianos sobre el libro.



En ese entonces, cuando Jelena Dokic mostraba su mejor nivel de juego, la WTA tenía una norma que prohibía que miembros perniciosos de la familia o entrenadores acudieran a los torneos.



Damir Dokic fue eventualmente expulsado por tiempo indefinido de todos los eventos de la Gira WTA después de una serie de incidentes públicos, entre ellos el acusar a los organizadores del Abierto de Australia de amañar el sorteo del torneo de 2001.



Damir Dokic también cumplió una sentencia en prisión por amenazar la vida del embajador australiano en Belgrado y por posesión ilegal de armas de fuego.



Fue expulsado de otros torneos por diferentes periodos, incluyendo el Abierto de Estados Unidos en 2000 por agredir a personal del evento debido al precio de un emparedado de salmón, y de Wimbledon, donde destrozó el teléfono de un periodista.



Jelena Dokic empezó a jugar tenis a sus ocho años. Su familia emigró en 1994 de Europa a Australia, donde Jelena entrenó en Sídney bajo las órdenes de su padre. En 1998, ganó el título junior del U.S.

Open y participó en la Copa Federación por Australia.



En 1989 derrotó a Martina Hingis en la primera ronda de Wimbledon, convirtiéndose en la jugadora peor ubicada en el ranking mundial en la era de los Abiertos en vencer a la primera cabeza de serie en un torneo Grand Slam.



Luego de alcanzar el máximo punto de su carrera como cuarta raqueta del mundo en 2002, Dokic fue cayendo en el ranking hasta los 600s mientras luchaba contra las lesiones y la depresión. Se retiró del tenis en 2012.