Francona: "Desgastado" tras la eliminación de Indios

CLEVELAND, Ohio(AP )

Las emociones de Terry Francona están a flor de piel. Por lo demás simplemente se siente desgastado.



Dos días después que los Indios fueran eliminados _mucho antes de lo que esperaban _ de la postemporada de octubre, el manager de Cleveland seguía tratando de saber qué fue lo que salió mal a un equipo que ganó 102 partidos, era considerado un serio candidato para la Serie Mundial y que luego jugó tan mal cuando más importaba.



Francona comprende que sus decisiones de roster estén siendo cuestionadas.



Sabe que aún hay dudas sobre la salud del as Corey Kluber y la decisión de asignarlo como abridor del quinto partido.



Y Francona continúa perplejo por el mal desempeño defensivo de los Indios y los turnos al bate inusualmente malos mientras perdían una ventaja de 2-0 en la serie divisional de la Liga Americana ante los Yanquis de Nueva York.



Los Indios están dolidos. Y sanar les tomará tiempo.



"Para mí en lo personal, será difícil ver el resto del beisbol", declaró Francona el viernes.



"El año pasado, cuando perdimos, todo acabó. Ya no hubo más beisbol.



Cuando perdemos, quiero que todos los demás pierdan, y eso no va a suceder. Eso es difícil de asimilar. Cuando el beisbol termina, uno se siente mejor, porque sólo es una sensación natural. Duele.



"Uno quiere ser parte de ello y ya no se puede. Es difícil no sentirse celoso".



También es difícil no preguntarse si los Indios desaprovecharon su oportunidad.



Una temporada después de llegar al séptimo juego de la Serie Mundial, Cleveland llegó a esta postemporada con un buen ritmo, una rotación sana y un roster mucho mejor que el de 2016.



Pwero después de ganar dos partidos en casa, los Indios sufrieron tres derrotas consecutivas frente a los comodines Yanquis, que avanzaron para medirse con Houston en la serie de campeonato de la Americana.



Se suponía que este era el año de Cleveland, pero no lo fue y Francona asegura que sigue tratando de asimilar el fracaso.



"No jugamos nuestro mejor béisbol y uno deberá irse al periodo entre temporadas sabiendo eso", dijo, "y es en verdad duro".



Más allá del trabajo usual de Francona al frente del equipo, el sociable entrenador de 58 años fue sometido a una cirugía para corregir una arritmia cardiaca en julio que le complicó su tarea. Se vio obligado a perderse dos juegos en junio por mareos, se perdió el receso del Juego de Estrellas mientras se recuperaba de la ablación con catéter y se reincorporó a los Indios en la costa oeste de Estados Unidos para iniciar la segunda mitad de la temporada regular.



"Esto es por mucho lo más desgastado que me he sentido físicamente después de una temporada", aseveró.



"Y necesito, una vez que vaya a casa -cuando eso suceda-, hacer un esfuerzo concertador para tomar fuerzas. Y no me refiero a fuerte como lucir bien.



Pero mejorar porque tengo la responsabilidad de hacer algunas cosas aquí"