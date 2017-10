Kaká no renovará contrato con Orlando City

ORLANDO(AP )

Kaká anunció que no renovará su contrato con el Orlando City de la MLS.



El mediocampista brasileño dijo que jugará su último partido con Orlando City el domingo, cuando reciban al Crew de Columbus.



El contrato de Kaká expira al final de esta temporada, pero decidió no continuar con el club estadounidense después de tres temporadas en Orlando.



Kaká llegó al Orlando City para su temporada inaugural en 2015.



El volante de 35 años, y ex estrella del Milan y Real Madrid, no ha dicho que se vaya a retirar, lo que deja abierta la posibilidad de que juegue en Brasil.