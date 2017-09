Con doblete de CR7, Real Madrid vence al Apoel

MADRID, España(AP )

Cristiano Ronaldo volvió a la alineación de Real Madrid y se hizo sentir de inmediato con un doblete el miércoles en el triunfo por 3-0 sobre Apoel de Chipre, cuando el conjunto español puso en marcha su defensa del título de la Liga de Campeones.



El astro portugués jugó su primer partido desde que fue suspendido por empujar a un árbitro en la Supercopa de España el mes pasado, una sanción que lo marginó de los tres primeros partidos del Madrid en la liga española.



Sergio Ramos anotó el tercer gol en el estadio Santiago Bernabéu, donde el Madrid no pierde por la fase de grupos en casi ocho años, incluyendo 12 victorias en sus 13 últimos compromisos.



Tottenhan superó por 3-1 a Borussia Dortmund con dos tantos de Harry Kane en el otro partido de un reñido Grupo H.



El Madrid arrancó la temporada a toda máquina, al vencer a Manchester United en la Supercopa de Europa y al Barcelona en la Supercopa de España.



Sin embargo, la ausencia de Cristiano en la liga española pesó sobre el equipo dirigido por Zinedine Zidane, que empató sus dos últimos encuentros en el campeonato doméstico.



Cristiano no demoró mucho tiempo en exhibir su olfato goleador ante el pequeño club chipriota y abrió la cuenta a los 12 minutos con un remate con un ángulo ajustado, después de un centro de Gareth Bale. Agregó su segundo a los 51 desde el punto de penal.



El artillero también estuvo a punto de anotar al comienzo del segundo tiempo, pero su disparo se estrelló en el travesaño.

El Madrid, que busca convertirse en el primer equipo con tres títulos europeos consecutivos desde Bayern Munich en 1974-76, no pierde como local en la fase de grupos desde que cayó 3-2 ante el Milan en 2009.



En otros resultados, Sevilla empató 2-2 con Liverpool con un gol del argentino Joaquín Correa; el argentino Sergio Agüero marcó un tanto, el brasileño Gabriel Jesús agregó otro y Manchester City apabulló 4-0 a Feyenoord; Mónaco empató 1-1 con Leipzig; Porto cayó 3-1 ante Besiktas; Napoli perdió 2-1 frente a Shakhtar Donetsk; y Maribor igualó 1-1 con Spartak de Moscú.