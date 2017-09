Va 'Canelo' por el nocaut

Las Vegas, Nevada()

Es todo o nada para los dos.



"Canelo" adelanta que saldrá a buscar el nocaut, mientras que "GGG" invita a los aficionados a ver la pelea, pues afirma que los aficionados que siguen al mexicano terminarán apoyándolo.



Saúl Álvarez y Gennady Golovkin llegaron al Hotel MGM Grand & Casino de la Ciudad del Juego. Tienen una cita el próximo sábado en el ring de la T-Mobile Arena. Los dos reconocen que es un pleito distinto, único, una cita con la gloria.



Decenas de aficionados se dieron cita esta tarde en el lobby del hotel para vitorear a su favorito, siendo el pelirrojo quien jaló más apoyo.



"He estado en peleas así, he estado en grandes eventos, pero creo que es de las más grandes, y me siento muy contento de poderle brindarle a la afición esta pelea que querían ver, y es una pelea que me preparé para noquear", apuntó el tapatío.



En tanto, "GGG", que posee los cetros Medianos del CMB, FIB, AMB, comentó que es un placer estar por fin en Las Vegas, donde nunca ha peleado.



"Me siento fantástico de estar aquí, de poder pelear aquí, nos hemos preparado mucho para este pleito del 16 de septiembre.



"El sábado los fanáticos de ‘Canelo’ serán mis fans, el mejor va a ganar y ese seré yo", añadió el kazajo.