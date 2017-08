Sin Harper, Nacionales dividen triunfos con Gigantes

WASHINGTON D.C. (AP )

Howie Kendrick puso fin al encuentro con un grand slam en el undécimo episodio, y los Nacionales de Washington doblegaron el domingo 6-2 a los Gigantes de San Francisco, para dividir honores en una doble cartelera.



Daniel Murphy y Ryan Zimmerman conectaron también jonrones por Washington en el duelo nocturno, pospuesto el viernes por la lluvia.



Max Scherzer repartió 10 ponches en siete innings, mientras que Matt Albers (6-2) resolvió dos capítulos sin tolerar carrera y se llevó la victoria.



San Francisco ganó el primer encuentro por 4-2, gracias a Chris Stratton, quien logró la mejor cifra de su vida, con 10 ponches en seis episodios y dos tercios, sin permitir anotación.



Fue el primer día de Washington sin su toletero Bryce Harper, quien se lastimó el sábado, al resbalar en la inicial. El astro sufrió una severa contusión ósea en la rodilla izquierda, pero no presenta daños en los ligamentos, dijo el gerente general Mike Rizzo.



Los Nacionales confían en que pueda volver esta temporada.

“No me gustan las bases mojadas”, dijo Harper cuando se le pidió un comentario sobre la lesión.



Se desconoce cuál es el tiempo exacto que tardará en recuperarse.

“Diez días o dos semanas son mucho mejores que pensar en toda la temporada y los playoffs”, indicó el manager Dusty Baker.



Harper batea para .326 con 29 jonrones y 87 producidas en la temporada.



“Me dije ‘son las 10 de la noche y estamos jugando bajo la lluvia’.



Así que estaba preocupado por eso. Pero fue tan sólo un accidente y una situación desagradable”, relató Harper. “Creo que toda la

temporada pasa frente a tus ojos cuando te percatas de que no puedes hacer nada. El diagnóstico es el mejor posible que pudimos haber recibido”.



Murphy conectó un sencillo ante el venezolano Albert Suárez (0-2) en el comienzo del undécimo capítulo, y avanzó a tercera con un hit de Zimmerman. Después de un boleto intencional a Anthony Rendon, Kendrick sacudió su vuelacerca.



En el primer juego, Joe Panik pegó tres hits, incluido un sencillo de dos carreras durante un racimo de tres anotaciones en el segundo acto, que incluyó también un sencillo remolcador del venezolano Gorkys Hernández. El emergente Kelby Tomlinson añadió un elevado de sacrificio en la octava entrada.



Stratton (1-2) permitió cinco imparables y dio un boleto durante lo que fue su cuarta apertura en las mayores. San Dyson sacó tres outs para acreditarse su noveno salvamento en 14 oportunidades.



A.J. Cole (1-3) recibió tres carreras y seis inatrapables en seis episodios.



En el primer juego, por los Gigantes, los venezolanos Pablo Sandoval de 5-0, Hernández de 3-2 con una anotada.



Por los Nacionales, los venezolanos Adrián Sánchez de 4-0, José Lobatón de 2-0. El dominicano Wilmer Difo de 4-1.



En el segundo encuentro, por los Gigantes, el venezolano Sandoval de 4-1 con una anotada y una producida.



Por los Nacionales, los dominicanos Wilmer Difo de 5-1, Pedro Severino de 1-0.