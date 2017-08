Colombiano Eider Arévalo, campeón mundial en marcha 20km

LONDRES, Inglaterra(AP)

Con un demoledor ritmo en el último kilómetro, el colombiano Eider Arévalo conquistó el domingo la medalla de oro en la marcha de 20 kilómetros, la segunda del país en esa prueba en la historia del Mundial de atletismo.



Arévalo empleó 1 hora, 18 minutos y 53 segundos para un trayecto circular de dos kilómetros en el centro de Londres, cruzando la meta con la bandera de Colombia colgada de su cuello.



El recorrido pasó por el Palacio de Buckingham, y el simbolismo de ganar frente a la residencia oficial de la reina Isabel entusiasmó a un eufórico Arévalo: “Hoy me he convertido en el rey de Inglaterra”, dijo.



Segundo quedó el ruso Sergey Shirobokov, con 1:18:55. Shirobokov tuvo que competir con bandera neutral en este Mundial debido a las sanciones impuestas al país debido al escándalo por las prácticas generalizadas de dopaje en el atletismo ruso.



La medalla de bronce fue para el brasileño Caio Bonfim tras registrar 1:19:04.

“En el kilómetro 16, aguantaba con el ruso, el brasileño y el sudafricano (Lebogang Shange). Me decía que esto era mío”, contó Arévalo. “Y en el 17 fue cuando mi mi jalón”.



Arévalo, de 24 años, sigue los pasos de Luis Fernando López, consignado como campeón de la marcha corta en el Mundial de Daegu 2011. López entró tercera en ese campeonato, pero recibió el oro el año pasado cuando los competidores rusos que le superaron fueron descalificados por dopaje.



“No me creo que soy campeón del mundo”, afirmó Arévalo, nacido en el municipio de Pitalito, en el estado de Huila, al suroeste del país. “Esta mañana puse salsa colombiana y me puse a bailar de alegría.... estaba bien conectado”.



El oro de Arévalo es el tercero de Colombia en la historia de los mundiales, luego de los conquistados por Caterine Ibargüen en salto triple, en las ediciones de 2013 y 2015.



Ibargüen, campeona olímpica en Río 2016, quedó segunda detrás de la venezolana Yulimar Rojas en este Mundial.



Es decir, Colombia no ha fallado a la cita con el oro en los últimos cuatro campeonatos.



¿Y qué visualiza Arévalo para más adelante? De corta edad, el objetivo estará en el Mundial de 2019 en Catar, seguido por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



“Seguiré trabajando por darle más medallas a Colombia, y de oro”, afirmó.