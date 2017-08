Se cae la dinastía

Monterrey, NL(GH)

Roberto García no se anduvo con "Amenaza"; el texano de origen mexicano derrotó por decisión unánime a un pasivo Omar Chávez, convirtiéndose en campeón plata de peso Medio del Consejo Mundial de Boxeo en la pelea estelar celebrada en el Gimnasio Nuevo León Independiente, en Monterrey, Nuevo León.



El sinaloense sorprendió a todos por no lanzar golpes y sólo recibir ante el norteamericano García que poco a poco se fue creciendo ante la inactividad de su rival.



Después de aquella victoria sobre Ramón "Inocente" Alvarez en abril. Omar había creado enormes expectativas, pero fue muy diferente anoche.



El juez Ernesto Saldívar dio 97-92, en tanto que Rodolfo Ramírez y Javier Camacho apuntaron 96-93, todos a favor de Roberto.



Los casi tres mil aficionados presentes terminaron abucheando al nativo de Culiacán, quien los había alentado a presenciar un combate de poder a poder que terminó inclinándose hacia García.



Chávez fue incapaz de contrarrestar la fuerza y contundencia de Roberto en todo el combate, y sólo soltó de manera esporádica algunos golpes. Fue prácticamente una copia del papel que realizó su hermano Julio César en mayo pasado ante el "Canelo" Álvarez.



García conectó golpes bajos en los tres primeros episodios que le costaron la reducción de un punto en el segundo. Omar se quejó en repetidas ocasiones de que su oponente lo castigaba en zona prohibida. En ese segundo round Omar solo alcanzó con un derechazo de volado a García, pero sin consecuencias. En el tercero se cobró uno de esos golpes.



Del cuarto en adelante el combate fue el mismo, con un Roberto García hacia adelante, castigando a media distancia y sobre las cuerdas a un Omar que no respondía, que parecía estar cansado y sin condición.