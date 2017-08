'El Relámpago' se apaga

Londres, Inglaterra()

Usain Bolt no fue el amo y señor de su última final.



En un amargo desenlace para la leyenda de Jamaica, Bolt sufrió un calambre en la pierna izquierda y no pudo completar el cierre del relevo de 4x10 en el Mundial de atletismo, la prueba en la que ayer puso punto final a una excelsa trayectoria.



Al enfilar hacia la meta, el hombre más rápido de la historia pegó un grito de dolor y debió frenarse después de unos cuantos metros.



Bolt dio unos cuantos pasos cojeando antes de desplomarse en la pista. Sus compañeros de equipo llegaron para reincorporarle y llevarle hasta la meta.



El director médico del equipo jamaicano, el doctor Kevin Jones, informó que el velocista, quien cumplirá 31 años dentro de un par de semanas, sufrió un calambre en el isquiotibial izquierdo.



"Pero mucho del dolor es por la decepción de perder la carrera", dijo Jones. "Las últimas tres carreras fueron muy duras para él".



No fue lo único inesperado de la penúltima noche de este raro Mundial en Londres. La anfitriona Gran Bretaña se llevó la victoria al vencer en un reñido final a Estados Unidos.



Fue un triste y amargo epílogo para Bolt, el dueño de 19 títulos globales, un carismático fenómeno que ocupó el trono de rey del atletismo a partir de su fulgurante actuación en los Juegos Olímpicos de 2008.



Una despedida por todo lo alto, colgándose una medalla de oro más en el cuello, hubiera sido lo ideal. Una exhibición de la icónica pose de Bolt, la del rayo "hacia el mundo", para deleitar al embelesado público.



Pero el deporte puede ser cruel: Tuvo que conformarse con el bronce la semana pasada, cuando el estadounidense Justin Gatlin le quitó el título de los 100.



"No se puede permitir que este campeonato defina lo que hizo en el pasado", dijo Gatlin. "Sus logros son increíbles. Sigue siendo el amo".



Gran Bretaña dio la sorpresa en la final con un tiempo de 37.47 segundos para vencer a Estados Unidos, que quedó cinco centésimas detrás. Japón completó el podio.



En realidad, el esfuerzo de Bolt no hubiera alcanzado. Tenía que remontar demasiado en los últimos 100 metros. Los británicos y estadounidenses lucían muy adelantados y Jamaica iba más bien a la par de los japoneses.