"El Clásico no le interesa a las Grandes Ligas": Adrián González

ZAPOPAN, Jalisco(GH)

"El Clásico Mundial de Beisbol no le interesa a los clubes de Grandes Ligas", aseguró el jugador mexicano, Adrián González tras la confirmación de la eliminación de México del evento.El pelotero de Dodgers , quien en la madrugada de ayer había declarado que probablemente no volvería a jugar el Clásico Mundial, afirmó que el torneo de selecciones no significa negocio para los propietarios de los 15 equipos que integran las Grandes Ligas.“No les interesa para nada. Les interesa porque mueve el beisbol mundial, pero en sí no es algo muy bueno para los dueños”, declaró.En la rueda de prensa ofrecida ayer, el “Titán” evadió las preguntas sobre su posible renuncia a otro Clásico al indicar que por el momento se enfocará en el crecimiento de la pelota en México.De acuerdo al propio cañonero mexicano, una de las explicaciones que recibieron tras la eliminación fue que se utilizó el mismo criterio que en el primer Clásico disputado, cuando se presentó una situación similar.“La interpretación que ellos tienen es que en el Clásico de 2016 hubo un desempate de una forma muy similar y se dio una resolución de esa forma. Se están basando a eso. Es como decir lo que pasó antes fue lo que estamos haciendo hoy y no vamos a cambiar de ahí”, expresó.