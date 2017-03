Recibe México carta aclaratoria tras protesta por eliminación

ZAPOPAN, Jalisco(GH)

La delegación mexicana que realizó la protesta hacia las Grandes Ligas por la confusión tras su eliminación ante Venezuela,recibió una carta aclaratoria por parte del máximo organismo del beisbol mundial en respuesta a la inconformidad.Pese a que en el mismo documento no se lee con claridad que la MLB ofrece disculpas al equipo mexicano, el empresario y principal patrocinador del evento en México, Carlos Bremer aseguró que los directivos estadounidenses reconocieron su error.Además del empresario regiomontano, el capitán del equipo azteca Adrián González y el directivo de Charros de Jalisco, Salvador Quirarte ofrecieron una rueda de prensa para ponerte punto final a la novela.“Nosotros obtuvimos esto (la carta) de gente que tuvo buena intención con México, pero que está atrapada en lo que dicen que es su regla, pero que no se pueden mover, porque es una regla que así la interpretan ellos, pero que ni sus mismos medios la interpretan igual”, dijo.Bremer, principal responsable de llevar el Clásico Mundial a México, no cree que haya existido mala intención del comité organizador, sino una confusión de su complejo reglamento.“Yo siento que se vieron atrapados en un reglamento que hicieron muy confuso y que de alguna forma decidieron aplicarlo de una forma que ellos creen es correcto. Pero ante nuestras reclamaciones nos dicen que tenemos que hacer una protesta oficial”, mencionó.Por su parte, Salvador Quirarte, aseguró que la relación con las Mayores seguirá intacta y no descartó que más eventos de talla mundial lleguen a nuestro País.