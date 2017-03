Termina paro arbitral tras sanción a jugadores

GUADALAJARA, Jalisco(AP )

El futbol vuelve en México tras el primer paro arbitral en casi cuatro décadas.



La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio marcha atrás el lunes y sancionó con un año de suspensión al zaguero paraguayo Pablo Aguilar y al delantero argentino Enrique Triverio, un fallo que cumple con las demandas de los árbitros y dio por terminado un conflicto que provocó que se pospusiera la décima fecha del Clausura.



Aguilar y Triverio fueron suspendidos por la Comisión Disciplinaria con 10 y ocho partidos, respectivamente, pero la Asociación Mexicana de Árbitros (AMA) consideró injustas las sanciones, apelaron la decisión y decidieron no pitar el pasado fin de semana.



"El Comité de Apelaciones de la Federación Mexicana de Futbol ha sentado un precedente para que sea el orden y el respeto lo que imperen en un terreno de juego", dijo la AMA en un comunicado dado a conocer minutos después de darse a conocer la decisión. "A partir de este momento nos incorporamos a los trabajos en cancha dando nuestro mejor esfuerzo para lograr torneos de altura".



Aguilar, jugador del América, fue penalizado con ocho encuentros por un intento de agredir al colegiado Fernando Hernández y con dos más por insultos a la terna arbitral en el choque entre las Águilas y Tijuana, correspondiente a la Copa MX.



Triverio, del Toluca, fue sancionado con siete juegos por intento de agresión contra el árbitro Miguel Ángel Flores en un partido de ese mismo certamen, entre los Diablos Rojos y el Morelia.



Las imágenes de televisión mostraron el momento en que Aguilar se acerca Hernández para protestar una decisión. El jugador mueve la cabeza hacia delante, y su frente alcanza a tocar el rostro de Hernández, quien de inmediato lo expulsa. Triverio, también al reclamar, empuja a Flores.



La Comisión Disciplinaria había dado castigos menores al sancionarlos por intento de agresión, pero la AMA exigía que fueran penalizados por agresiones.



"La interpretación de la Comisión Disciplinaria fue intento de agresión, pero el Comité de Apelaciones se apegó a lo que dice el reglamento para sancionar", dijo Decio De María, presidente de la Federación Mexicana. "Me dolió porque soy una de las millones de personas que les gusta ver futbol y no lo pude ver, quien ganó es la afición, que es quien siempre debe de ganar".



El paro arbitral fue el primero en México desde la temporada 1978-79, cuando los jueces no pitaron partidos por la fecha 37.