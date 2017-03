Tras confusión, Adrián González no volvería al Clásico Mundial

ZAPOPAN, Jalisco(GH)

Adrián González dejó entrever que no volvería a jugar el Clásico Mundial de Beisbol tras el bochornoso episodio vivido ayer en Guadalajara, en donde el comité organizador los dio como eliminados cuando minutos antes los confirmó para el duelo de desempate.



Ayer por la noche en rueda de prensa, “El Titán” aseguró que dicho error podría ser el principio del fin de un torneo que ha sido criticado por la falta de credibilidad del mismo.



“Para mucha gente va a ser una protesta hacia este torneo en un futuro, porque es un torneo en el que hay gente en el campo arriesgándose, posiblemente perdiendo meses en Ligas Mayores.



“Entonces para qué te vas a entregar a algo que no está bien organizado y que no lo han hecho bien nunca. Así es que es algo que de hoy en adelante yo digo que mejor no me arriesgo y si la gente me pregunta yo diría que no vale la pena”, declaró.



Además, Égdar González dejó a criterio de los periodistas y aficionados el posible motivo político para que México no pudiera disputar la segunda ronda del Clásico Mundial en Estados Unidos.