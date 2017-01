Transferencia de El ariete podría est no está completa: Guardiola

MANCHESTER, Inglaterra (AP)

El delantero Gabriel Jesús podría tener que esperar para debutar con Manchester City porque su transferencia de su club brasileño Palmeiras todavía no está completa, dijo el técnico Pep Guardiola.



Gabriel Jesús fue fichado en el mercado de transferencias del verano pasado y se convirtió oficialmente en jugador del City este mes.



Sin embargo, su registro todavía no está listo, indicó Guardiola.



"Cuando Palmeiras y la FA (federación inglesa de fútbol) resuelvan el problema, entonces podrá jugar", dijo el viernes el timonel del City.



La mayoría del papeleo está listo, y el club inglés espera completar el registro pronto, señaló Guardiola.



El ariete podría estar disponible para enfrentar a Tottenham el próximo fin de semana.



Guardiola sí contará con el capitán Vincent Kompany para el partido del domingo contra Everton por la liga Premier.



El central belga estuvo marginado durante dos meses por una lesión de rodilla.



“Ya se entrenó”, dijo Guardiola.



“Ha participado en todos los entrenamientos durante dos o tres días, así que ya está de vuelta”.



Kompany, de 30 años, no juega un partido completo desde abril.



Su más reciente lesión fue la 35ta desde que llegó al City en 2008.