Monterrey Auriazul

MONTERREY, NL()

Un total de 500 mil aficionados (de a cuerdo a Protección Civil) fueron los que participaron en los festejos por el sexto campeonato de los Tigres.



La escuadra auriazul hizo un desfile desde el Estadio Universitario hasta la Macroplaza, para compartir con su afición la alegría por el título obtenido ante los Rayados.



El desfile fue muy concurrido, en todo el trayecto hubo aficionados acompañando la caravana, incluso los vieron desde el Hospital OCA, el Hospital de Zona del IMSS, Cervecería y hasta empleados desde el edificio de Femsa.



Protección Civil de Nuevo León informó ayer por la tarde que un total de 500 mil personas participaron en los festejos.



En el Palacio de Gobierno, el equipo fue recibido por Gobernador Jaime Rodríguez, y Nahuel Guzmán, Damián Álvarez, André-Pierre Gignac, Javier Aquino e Israel Jiménez, agradecieron el apoyo de su fanaticada.



Torres Nilo agradecido con regios



El defensa Jorge Torres Nilo expresó estar emocionado por la respuesta de la gente en el desfile del campeonato de Tigres, pero no sorprendido, pues dijo su afición es súper fiel.



"Esto no me sorprende porque esta afición siempre está en las buenas y las malas y esto también es de ellos", expresó el tetracampeón felino.



"Qué bueno que estamos ganando campeonatos, que es lo que la gente se merece".



El ex jugador del Atlas no dejó de un lado su agradecimiento divino por lo que están viviendo, pues en su caso llegó en el 2010 y ya ganó cuatro títulos de Liga y uno de Copa.



"La verdad que siempre agradecido con Dios en tener esta afición tan linda y estar en esta institución".





Quiere Gignac más títulos



El francés André-Pierre Gignac invitó a los seguidores de Tigres a iniciar el próximo año un nuevo reto por otro título más, de los que ya ha logrado esta dinastía.



Nahuel Guzmán, el maestro de ceremonias en el festejo en la Macroplaza, le pasó el micrófono a Gignac, quien cargando a su hijo menor, dirigió unas palabras a los asistentes.



"Hoy es un día especial para todos, una tercera Final consecutiva en diciembre, tres títulos y en la casa del rival, ese es el más importante", expresó el jugador europeo.



"Gracias a Dios, a todos de verdad, ustedes son unos hinchas increíbles, y nos vemos en enero, con el mismo objetivo que es el campeonato como siempre",



Gignac fue muy aplaudido y los gritos de "Soy tu papá", no se dejaron esperar.