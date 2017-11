"Chicharito" no tendrá trato especial con Moyes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

David Moyes, nuevo técnico del West Ham United, aseguró que no habrá ningún trato especial para el mexicano Javier Hernández.



El entrenador y "Chicharito" se reencuentran luego del paso del escocés por el Manchester United, equipo al que dirigió por 10 meses.



Hernández Balcázar sólo fue titular en cinco juegos durante la estadía del DT.



"Fue difícil para él en United porque tenía a Robin van Persie, Wayne Rooney, Danny Welbeck, Shinji Kagawa, entonces había mucha competencia. Pero será tratado igual acá: si juega bien y anota, no hay problema; si no, será igual que los demás".



El mexicano es el goleador de los Hammers con cuatro tantos esta temporada, y reportará inmediatamente con el club luego de salir lesionado del encuentro amistoso entre Bélgica y México del pasado viernes.