México está listo para albergar el Mundial de Tiro con Arco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Ciudad de México está lista para recibir el Campeonato Mundial de Tiro con Arco a partir del próximo domingo.



Horacio de la Vega, titular del Instituto del Deporte capitalino, anunció los últimos detalles de la justa que tendrá sus rondas clasificatorias a partir del 15 de octubre en Campo Marte.



"Hemos hecho un gran esfuerzo especialmente en el tiro con arco y cerramos con broche de oro todo el trabajo con el inicio del Mundial. Participarán 61 países y más de 400 arqueros", dijo el ex pentatleta, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.



El Mundial será el primer evento deportivo internacional tras el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre y se realizará del 15 al 20 de octubre en Campo Marte, mientras que las finales se llevarán a cabo el 21 y 22 en el Zócalo.



"México está de pie y luchando a pesar de las adversidades. El tiro con arco nos da la oportunidad de mostrar al mundo que estamos con los brazos abiertos para no sólo para la familia olímpica sino para cualquier visitante del mundo", dijo Carlos Padilla, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM).



En la conferencia, la Federación Internacional de la especialidad entregó un cheque de 50 mil dólares para los damnificados por el sismo en nuestro País.